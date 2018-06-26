Преподаватели с Кубы научат сочинцев латиноамериканским танцам

Танцевальный опен‐эйр пройдет 30 июня на одной из площадок в Сочи . Об этом сообщил «Макс‐Портал».

Жители Сочи вместе с иностранными болельщиками, которые приехали на чемпионат мира по футболу, исполнят сальсу, бачату, кизомбу, реггетон, мамбо, кубинский сон и ча-ча-ча.

Бразилии, Ритмы Кубы Колумбии и других стран Латинской Америки будут звучать с 17:00 до 23:00.

Для тех, кто не знает танцевальных па, преподаватели с Кубы проведут мастер-классы.

Вход свободный.

Испании, Мексики, Перу. На прошлой неделе в центре города проходил похожий опен-эйр. Тогда к уличным танцам присоединились болельщики из Бразилии, Португалии