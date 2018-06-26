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Преподаватели с Кубы научат сочинцев латиноамериканским танцам
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Преподаватели с Кубы научат сочинцев латиноамериканским танцам 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Танцевальный опен‐эйр пройдет 30 июня на одной из площадок в Сочи. Об этом сообщил «Макс‐Портал».
Жители Сочи вместе с иностранными болельщиками, которые приехали на чемпионат мира по футболу, исполнят сальсу, бачату, кизомбу, реггетон, мамбо, кубинский сон и ча-ча-ча.
Ритмы Кубы, Бразилии, Колумбии и других стран Латинской Америки будут звучать с 17:00 до 23:00.
Для тех, кто не знает танцевальных па, преподаватели с Кубы проведут мастер-классы.
Вход свободный.
На прошлой неделе в центре города проходил похожий опен-эйр. Тогда к уличным танцам присоединились болельщики из Бразилии, Португалии, Испании, Мексики, Перу.
Египетские болельщики сыграли свадьбу в Волгограде. В россию они приехали на чемпионат мира по футболу.
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