Преподаватели с Кубы научат сочинцев латиноамериканским танцам 

Танцевальный опен‐эйр пройдет 30 июня на одной из площадок в Сочи. Об этом сообщил «Макс‐Портал».
Жители Сочи вместе с иностранными болельщиками, которые приехали на чемпионат мира по футболу, исполнят сальсу, бачату, кизомбу, реггетон, мамбо, кубинский сон и ча-ча-ча.
Для тех, кто не знает танцевальных па, преподаватели с Кубы проведут мастер-классы.
Вход свободный.
На прошлой неделе в центре города проходил похожий опен-эйр. Тогда к уличным танцам присоединились болельщики из Бразилии, Португалии, Испании, Мексики, Перу.
Египетские болельщики сыграли свадьбу в Волгограде. В россию они приехали на чемпионат мира по футболу.