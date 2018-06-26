Ещё
Президент Парагвая отозвал прошение об отставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Парагвая отозвал свое прошение об отставке 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © AP Photo / Eraldo Peres
Президент Парагвая Орасио Картес во вторник отозвал поданное им ранее в национальный конгресс прошение об отставке.
"Я с большим сожалением вижу, что некоторые законодатели не хотят исполнения народной воли, выраженной 22 апреля (дата президентских выборов — ред.), поэтому я отзываю свое прошение об отставке с поста президента республики", — написал Картес в своем микроблоге в Twitter и опубликовал фотографию заявления на имя главы парламента.
В заявлении Картес пояснил, что причиной отзыва стал фактический отказ со стороны конгресса рассматривать его обращение. Ранее Картес планировал, уйдя заранее с поста главы государства, стать сенатором в срок до 30 июня.
Картес находится у власти в Парагвае с августа 2013 года. В августе текущего года он в любом случае ушел бы с поста, так как в апреле новым президентом был избран кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.
Последние новости
Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет У России есть планы интеграции еще одного полуострова В Сети восхитились поступком умирающей учительницы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль523
Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям116
Сын Дементьева с женой покончили с собой58
Российская художница рассказала о пытках в ДНР359
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня26
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение