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Пенс обсудил с президентом Колумбии борьбу с наркотиками и Венесуэлу
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Пенс обсудил с президентом Колумбии борьбу с наркотиками и Венесуэлу 

РИА Новости 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил борьбу с наркотрафиком и ситуацию в Венесуэле с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке, сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора.
"Вице-президент Майк Пенс провел телефонный разговор с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке, чтобы поздравить его с победой на прошедших в воскресенье выборах, он подчеркнул необходимость решительных действий для прекращения производства наркотиков и наркотрафика", — говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы продолжающегося процесса мирного урегулирования в Колумбии, а также ситуацию в Венесуэле.
Иван Дуке по итогам второго тура победил на выборах президента Колумбии, набрав более 10,3 миллиона голосов (53,97%). Он должен вступить в должность в августе текущего года.
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