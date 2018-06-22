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Правительство Бразилии подтвердило свою позицию по иммиграции
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Правительство Бразилии подтвердило свою позицию по иммиграции 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Рио-де-Жанейро, 22 июня /Синьхуа/ — Правительство Бразилии в четверг подтвердило свою позицию по приему иммигрантов.
В официальном аккаунте в «Твиттере» правительство распространило видео, в котором подтвердило намерение принять многочисленных иммигрантов из Венесуэлы, которые въехали в страну за прошедшие два года.
В видео отмечается, что прием иммигрантов — гуманитарный вопрос, и правительство не может повернуться к ним спиной. Подчеркивается, что венесуэльцы приехали в Бразилию не по прихоти, а ради выживания.
За прошедшие несколько лет в Бразилии наблюдалось значительное увеличение числа иммигрантов, в том числе из Гаити и Венесуэлы. —0—
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