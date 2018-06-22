Правительство Бразилии подтвердило свою позицию по иммиграции

Рио-де-Жанейро , 22 июня / Синьхуа / — Правительство Бразилии в четверг подтвердило свою позицию по приему иммигрантов.

В официальном аккаунте в «Твиттере» правительство распространило видео, в котором подтвердило намерение принять многочисленных иммигрантов из Венесуэлы , которые въехали в страну за прошедшие два года.

В видео отмечается, что прием иммигрантов — гуманитарный вопрос, и правительство не может повернуться к ним спиной. Подчеркивается, что венесуэльцы приехали в Бразилию не по прихоти, а ради выживания.

За прошедшие несколько лет в Бразилии наблюдалось значительное увеличение числа иммигрантов, в том числе из Гаити и Венесуэлы. —0—