В Южной Осетии ждут девять президентов на День признания независимости

Венесуэлы, Никарагуа, Посетить мероприятия, которые пройдут в республике в августе этого года, приглашены главы РФ, Абхазии Сирии , ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Ранее приглашение принять участие в торжествах по случаю 10-летия признания Южной Осетии принял президент Республики Сербской Милорад Додик

День признания независимости РЮО отмечается 26 августа — именно в этот день в 2008 году Российская Федерация признала независимость Южной Осетии. Вслед за Россией суверенитет республики также признали Никарагуа, Венесуэла и ряд тихоокеанских островных стран.