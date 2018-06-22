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В Южной Осетии ждут девять президентов на День признания независимости
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В Южной Осетии ждут девять президентов на День признания независимости 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 22 июн — Sputnik. На празднование 10-летия Дня признания независимости Южной Осетии Россией в республику пригласили лидеров девяти государств, сообщила в интервью порталу "Известия" пресс-секретарь президента РЮО Дина Гассиева.
Посетить мероприятия, которые пройдут в республике в августе этого года, приглашены главы РФ, Абхазии, Венесуэлы, Никарагуа, Сирии, ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Пресс-секретарь также отметила, что празднование Дня независимости республики может посетить и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
"Анатолий Бибилов также пригласил Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Приглашения направлены и главам государств: президентам Абхазии Раулю Хаджимбе, Никарагуа Даниэлю Ортеге, Венесуэлы Николасу Мадуро, а также главам ПМР Вадиму Красносельскому, НКР Бако Саакяну, ДНР Александру Захарченко, ЛНР Леониду Пасечнику и недавно признавшему независимость РЮО президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду", — сообщила Гассиева.
Ранее приглашение принять участие в торжествах по случаю 10-летия признания Южной Осетии принял президент Республики Сербской Милорад Додик.
День признания независимости РЮО отмечается 26 августа — именно в этот день в 2008 году Российская Федерация признала независимость Южной Осетии. Вслед за Россией суверенитет республики также признали Никарагуа, Венесуэла и ряд тихоокеанских островных стран.
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