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Воронежский губернатор пригласил коллективы из Кубы на девятый Платоновфест
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Воронежский губернатор пригласил коллективы из Кубы на девятый Платоновфест 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Александр Гусев пригласил кубинские коллективы принять участие в международном Платоновском фестивале искусств в 2019 году, разговор об этом зашел во время встречи врио главы региона с Послом Кубы в РФ Херадо Пеньяльвером Порталем.
На встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества Воронежской области и Кубы. В частности, речь шла о сферах промышленности, здравоохранения, культуры и туризма.
«Хочу заверить, что правительство Воронежской области готово поддержать все перспективные проекты и программы сотрудничества. Мы надеемся, что будет возрождаться самолетостроение, оно уже сейчас набирает темпы. У нас также хорошие предприятия, которые производят оборудование, как для нефтедобычи, так и нефтепереработки», — сказал Александр Гусев.
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