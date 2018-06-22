Воронежский губернатор пригласил коллективы из Кубы на девятый Платоновфест

Александр Гусев пригласил кубинские коллективы принять участие в международном Платоновском фестивале искусств в 2019 году, разговор об этом зашел во время встречи врио главы региона с Послом Кубы РФ Херадо Пеньяльвером Порталем.

На встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества Воронежской области и Кубы. В частности, речь шла о сферах промышленности, здравоохранения, культуры и туризма.

«Хочу заверить, что правительство Воронежской области готово поддержать все перспективные проекты и программы сотрудничества. Мы надеемся, что будет возрождаться самолетостроение, оно уже сейчас набирает темпы. У нас также хорошие предприятия, которые производят оборудование, как для нефтедобычи, так и нефтепереработки», — сказал Александр Гусев.