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Кубинцев интересует опыт Воронежской области в сфере авиастроения
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Кубинцев интересует опыт Воронежской области в сфере авиастроения 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Сотрудничество сегодня обсудили глава региона и посол Республики Куба в России. Сотрудничество в сфере промышленности, энергетики и культуры сегодня обсудили глава региона Александр Гусев и посол Республики Куба в России Херардо Пеньярвель Порталь. Для кубинского дипломата это первый визит в наш регион после вступления в должность. Вместе с послом в Воронеж приехали атташе дипмиссии по торговле и секретарь по вопросам культуры. Александр Гусев получил от кубинской делегации приглашение посетить Международную Гаванскую ярмарку. Как отметил посол, Воронежская область — один из самых динамично развивающихся регионов России.
Кубинцев особенно интересует опыт нашей области в сфере авиастроения. Куба планирует значительно обновить свой воздушный флот. После встречи с Александром Гусевым делегация планирует посетить несколько воронежских предприятий. — У нас большой проект на Кубе с российскими предприятиями, мы построим на Кубе четыре блока электростанций по 200 мегаватт каждая, ну и несколько запчастей и оборудование из этих проектов будут построены в Воронеже, — сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь. — Мы знаем об успехах кубинской медицины, мы знаем, что многие из нас побывали на Кубе, знаем, что это прекрасная страна, прекрасные душевные отзывчивые люди, и очень надеемся, что наши взаимные контакты будут продолжаться и развиваться, — врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.
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