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Минимальная зарплата в Венесуэле приблизилась к двум долларам
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Минимальная зарплата в Венесуэле приблизилась к двум долларам 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Капитал страны
В Венесуэле в очередной раз увеличили минимальную зарплату в стране. Теперь она составляет 3 миллиона боливаров, а учетом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины — 5,2 миллиона.
"Работники будут получить минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост — на 103 процента", — приводит РИА Новости заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Последний раз зарплату в стране увеличивали апреле. Однако из-за гиперинфляции ее рост никак не отражается на покупательской способности граждан. Сейчас курс доллара на «черном» рынке составляет 2,8 миллиона боливаров. Таким образом, минимальный доход человека в 5,2 миллиона боливаров составляет 1,85 доллара.
Венесуэла испытывает большие трудности в экономике. В стране наблюдается дефицит товаров и галопирующая инфляция. Доходы государства резко сократились из-за снижения цен на нефть.
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