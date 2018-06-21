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Глава МИД Эквадора: убежище для Ассанжа в посольстве не может быть вечным
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Глава МИД Эквадора: убежище для Ассанжа в посольстве не может быть вечным 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не может быть вечным.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
"Эквадор ищет решение этой проблемы, да, потому что в принципе убежище не вечное, нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами, и не будет определенного момента, когда эта ситуация будет пересмотрена. В том числе и потому что это противоречит правам самого беженца", — заявил Валенсия в эфире канала Ecuavisa.
В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.
Президент Эквадора Ленин Морено в мае также распорядился отменить все дополнительные меры для обеспечения безопасности в посольстве страны в Лондоне, где укрывается Ассанж.
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