Диосдадо Кабельо избран новым главой Конституционной ассамблеи Венесуэлы 

Каракас, 20 июня /Синьхуа/ — Новым главой Конституционной ассамблеи /КА/ Венесуэлы во вторник был избран первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо.
Д. Кабельо на церемонии приведения к присяге в качестве председателя КА заявил о готовности защитить достоинство Венесуэлы и оказать правительству Николаса Мадуро содействие в государственном строительстве.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 14 июня назначил бывшего руководителя КА Дельси Родригес вице-президентом страны. —0—