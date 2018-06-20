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Диосдадо Кабельо избран новым главой Конституционной ассамблеи Венесуэлы
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Диосдадо Кабельо избран новым главой Конституционной ассамблеи Венесуэлы 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Каракас, 20 июня /Синьхуа/ — Новым главой Конституционной ассамблеи /КА/ Венесуэлы во вторник был избран первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо.
Д. Кабельо на церемонии приведения к присяге в качестве председателя КА заявил о готовности защитить достоинство Венесуэлы и оказать правительству Николаса Мадуро содействие в государственном строительстве.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 14 июня назначил бывшего руководителя КА Дельси Родригес вице-президентом страны. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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