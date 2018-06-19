Россия и Куба договорились усилить межпарламентское взаимодействие

Одним из инструментов для этого законодатели назвали работу по линии группы дружбы и в рамках международных парламентских организаций.

В состав делегации Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеи народной власти (НАНВ) Кубы вошли сенаторы Иван Кулабухов Вячеслав Мархаев и ОльгаТимофеева.

Российские законодатели возложили венок к Мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде кубинской столицы, а также посетили особую зону развития Мариэль.

В ходе встреч отмечался позитивный политический фон двусторонних связей, а также нацеленность на их укрепление. Законодатели стран обратили внимание на важность взаимодействия и на международной арене.

Члены российской делегации высоко оценили участие кубинской делегации во главе с заместителем председателя Национальной ассамблеи народной власти (НАНВ) Кубы Анной Марией Мари Мачадо в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге

Российские сенаторы напомнили, что одним из решений 137-й Ассамблеи МПС стала инициатива об учреждении ООН Международного дня парламентаризма 30 июня, и выразили убеждённость, что новый праздник поспособствует объединению законодателей всех стран и привлечёт внимание к работе парламентов.

Кубинские партнёры также подтвердили получение приглашения на имя Анны Марии Мари Мачадо, которую российские коллеги пригласили к участию во втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге 20-21 сентября.

Участники встреч подчеркнули длительный и продуктивный характер взаимоотношений России и Кубы в политической, экономической и культурной сферах. Стороны условились продолжить развитие многопланового регионального сотрудничества.