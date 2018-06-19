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Россия и Куба договорились усилить межпарламентское взаимодействие
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Россия и Куба договорились усилить межпарламентское взаимодействие 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Парламентарии России и Кубы договорились развивать межпарламентские контакты стран. Договорённость достигнута в ходе рабочего визита делегации Совета Федерации во главе с первым зампредседателем экономического комитета палаты Сергеем Калашниковым на Кубу, передаёт пресс-служба палаты регионов.
Одним из инструментов для этого законодатели назвали работу по линии группы дружбы и в рамках международных парламентских организаций.
В состав делегации Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеи народной власти (НАНВ) Кубы вошли сенаторы Иван Кулабухов, Вячеслав Мархаев и ОльгаТимофеева.
Российские законодатели возложили венок к Мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде кубинской столицы, а также посетили особую зону развития Мариэль.
В ходе встреч отмечался позитивный политический фон двусторонних связей, а также нацеленность на их укрепление. Законодатели стран обратили внимание на важность взаимодействия и на международной арене.
Члены российской делегации высоко оценили участие кубинской делегации во главе с заместителем председателя Национальной ассамблеи народной власти (НАНВ) Кубы Анной Марией Мари Мачадо в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.
Российские сенаторы напомнили, что одним из решений 137-й Ассамблеи МПС стала инициатива об учреждении ООН Международного дня парламентаризма 30 июня, и выразили убеждённость, что новый праздник поспособствует объединению законодателей всех стран и привлечёт внимание к работе парламентов.
Кубинские партнёры также подтвердили получение приглашения на имя Анны Марии Мари Мачадо, которую российские коллеги пригласили к участию во втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге 20-21 сентября.
Участники встреч подчеркнули длительный и продуктивный характер взаимоотношений России и Кубы в политической, экономической и культурной сферах. Стороны условились продолжить развитие многопланового регионального сотрудничества.
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