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Президент Боливии Эво Моралес возложил венок к Памятнику павшим народным героям в Пекине
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Президент Боливии Эво Моралес возложил венок к Памятнику павшим народным героям в Пекине 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 19 июня /Синьхуа/ — Президент Боливии Эво Моралес
сегодня в первой половине дня возложил венок к Памятнику павшим
народным героям на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы.
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