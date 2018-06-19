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Президент Боливии Эво Моралес возложил венок к Памятнику павшим народным героям в Пекине
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Президент Боливии Эво Моралес возложил венок к Памятнику павшим народным героям в Пекине
ИА Синьхуа
57 минут назад
Комментарии
Пекин, 19 июня /
Синьхуа
/ — Президент
Боливии
Эво Моралес
сегодня в первой половине дня возложил венок к Памятнику павшим
народным героям на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы.
-0-
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