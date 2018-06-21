Власти Никарагуа пригласили правозащитников в страну 

МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Правительство Никарагуа направило приглашения для приезда в страну международным правозащитникам, которые должны принять участие в расследовании обстоятельств гибели людей в массовых протестах, сообщает портал Prensa.
Эти приглашения были необходимым условием для возобновления национального диалога о мире, прерванного ранее. В ходе массовых протестов с середины апреля в стране погибло порядка 200 человек.
Получение приглашения подтвердил исполнительный секретарь Межамериканской комиссии по правам человека при Организации американских государств Паулу Абрау. «Мы благодарны за приглашение комиссии присутствовать», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека также подтвердило получение приглашения от правительства Никарагуа и сейчас согласовывает детали предстоящего визита в страну.