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Fitch снизил рейтинг Никарагуа с "+В" до «В» с негативным прогнозом
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Fitch снизил рейтинг Никарагуа с "+В" до «В» с негативным прогнозом 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило в пятницу рейтинг Никарагуа с "+В" до «В» на фоне массовых протестов в стране с дальнейшим негативным прогнозом.
"Изменение в сторону понижения и прогноз отражают рост политической нестабильности и соответствующее ухудшение инвестиций в Никарагуа, экономического роста и перспектив государственных финансов", — говорится в сообщении агентства.
Fitch прогнозирует рост дефицита счета текущих операций Никарагуа до 8% от ВВП в 2018 году из-за более высоких платежей за поставки топлива и вероятного падения доходов от туризма и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.
По данным доклада Межамериканской комиссии по правам человека, за это время в стране погибли 212 человек. Власти Никарагуа назвали этот доклад предвзятым.
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