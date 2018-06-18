Ещё
Бразильские болельщики развернули гигантский флаг в Сан-Паулу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Россией нависла трудовая угроза
Над Россией нависла трудовая угроза

Бразильские болельщики развернули гигантский флаг в Сан-Паулу 

RT на русском 1 час назад
В Сан-Паулу футбольные болельщики развернули огромный флаг в честь сборной Бразилии. 63-метровое полотно развевалось между двумя двадцатиэтажными зданиями.
RT на русском: последние новости
США и КНР договорились о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова В Венесуэле освободили более 40 политических заключённых 90 лет со дня рождения Че Гевары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто-то подставил Путина»83
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе754
Тяжелобольной Билан обратился к народу144
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий192
ЕС определился с санкциями по Крыму384
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
00:29
Жадные чайки атаковали машину
Общество
01:26
Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел
Происшествия
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
27:12
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
Личный счет Экономика
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение