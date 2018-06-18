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Бразильские болельщики развернули гигантский флаг в Сан-Паулу
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Бразильские болельщики развернули гигантский флаг в Сан-Паулу
RT на русском
1 час назад
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В Сан-Паулу футбольные болельщики развернули огромный флаг в честь сборной
Бразилии
. 63-метровое полотно развевалось между двумя двадцатиэтажными зданиями.
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