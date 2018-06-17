Лидера оппозиции Венесуэлы выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Алмеланда, приверженность Лопеса к свободе и благу для всех венесуэльцев привели его «к тяжелой битве против оскорбительного и незаконного режима властей Венесуэлы».

Он также добавил, что его вдохновляют усилия лидера оппозиции страны по созданию условий для «новой Венесуэлы».