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В Венесуэле 17 человек погибли из-за взрыва гранаты в ночном клубе
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В Венесуэле 17 человек погибли из-за взрыва гранаты в ночном клубе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В ночном клубе Los Cotorros в столице Венесуэлы Каракасе в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом погибли 17 человек, сообщает El Nacional.
Отмечается, что газ был применен сотрудником клуба после ссоры двух посетителей. Все погибшие задохнулись газом. К настоящему моменту были опознаны четыре тела.
Остальные посетители, находившиеся в клубе, были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Сумы мужчина бросил гранату в охранников ночного клуба, в результате происшествия пострадали семь человек.
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