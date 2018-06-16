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Переговоры о будущем НАФТА возобновятся в июле
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Переговоры о будущем НАФТА возобновятся в июле 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры о модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА возобновятся в июле, сообщил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
"Эти переговоры снова будут идти с июля. Технические группы продолжают переговоры, это ясно, но министерская встреча пройдет в июле", — приводит заявление Гуахардо портал Excelsior.
В конце мая стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в размере 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран, за исключением Аргентины.
В ответ Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.
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