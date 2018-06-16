Президент Никарагуа выступил против досрочных выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега не принял предложения Епископской конференции страны о проведении досрочных выборов главы государства в марте 2019 года для обеспечения национального примирения на фоне массовых протестов.

Как сообщает портал Prensa со ссылкой на письмо Ортеги в адрес конференции, вместо выборов никарагуанский президент предложил создать комиссию из представителей правительства и гражданского общества для изучения дальнейших предложений в рамках национального диалога.

По итогам переговоров в пятницу правительство Никарагуа и представители общественности пришли к соглашению о проведении международного расследования обстоятельств гибели около 200 человек в ходе протестов в стране, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на одного из посредников в диалоге о мире апрхиепископа Манагуа Леопольда Бренеса.

Стороны также выразили приверженность прекращению насилия в стране.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, общее число погибших уже превысило 200 человек. Ранее сообщалось о 154 жертвах протестов.