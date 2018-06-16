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Власти Никарагуа согласились на международное расследование гибели активистов
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Власти Никарагуа согласились на международное расследование гибели активистов
Говорит Москва
1 час назад
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Протесты начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагает увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды соцстрахования. Президент
Даниэль Ортега
уже отменил реформу.
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Власти Никарагуа согласились на международное расследование гибели активистов
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