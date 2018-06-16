РЖД заинтересовались проектом трансконтинентальной дороги в Южной Америке

"Нам очень интересны проекты в Латинской Америке, мы уже начали несколько таких проектов, и это (межокеанский поезд) один из самых крупных, объемных, нам очень интересно участвовать в нем", — заявил Павловский в эфире радио Red Patria Nueva.

Для Боливии вопрос выхода к океану является очень чувствительной темой после войны с Чили в XIX веке, по итогам которой Ла-Пас потерял провинцию Антофагаста и доступ к океану. Боливия в международных инстанциях пытается вернуть себе утраченный выход к Тихому океану.

В конце 2017 года Бразилия и Боливия уже подписали меморандум о взаимопонимании в части строительства трансконтинентальной дороги.