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В мексиканском Акапулько убили шестерых человек
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В мексиканском Акапулько убили шестерых человек 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 15 июн — РИА Новости. Сразу шесть человек стали в пятницу жертвами волны насилия в мексиканском курортном городе Акапулько, сообщает портал MVS Noticias.
Жертвы были убиты в разных частях города. Среди них — комиссар от правящей Институционно-революционной партии Мексики, он был убит в пригороде Акапулько Ла-Сабане.
Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.
Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год.
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