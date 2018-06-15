В Мексике убили кандидата в главы муниципалитета

МЕХИКО , 15 июн — РИА Новости . Кандидат в главы муниципалитета Таретан мексиканского штата Мичоакан был убит в четверг неизвестными преступниками.

"Я очень сожалею о смерти Алехандро Чавеса Савалы, кандидата в мэры Таретана, когда ему оказывали медицинскую помощь после нападения этим вечером. Мои самые искренние соболезнования его родным и друзьям", — написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Мичоакана Сильвано Ауреолес.

По предварительным данным, в Чавеса стреляли из проезжавшего мимо автомобиля во время предвыборного мероприятия. Он был действующим главой городской администрации Таретана. Также была ранена его жена, однако ее жизни сейчас ничего не угрожает.