Ещё
Помпео обсудил с главой МИД Канады денуклеаризацию КНДР и торговые вопросы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео обсудил с главой МИД Канады денуклеаризацию КНДР и торговые вопросы 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу с главой канадского МИД Христей Фриланд ситуацию вокруг Венесуэлы, КНДР, а также ряд двусторонних вопросов и перспективы переговоров по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном по итогам телефонного разговора политиков.
"Двое лидеров обсудили широкий круг международных вопросов, включая взаимодействие по кризису в Венесуэле и общую приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", — отмечается в документе.
ТАСС: последние новости
Правозащитники: число погибших в ходе протестов в Никарагуа с апреля достигло 200 человек Колумбия на несколько дней закроет границу с Венесуэлой в связи с президентскими выборами Норвегия согласна продлить срок пребывания в стране морпехов США и увеличить их число
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о провокации НАТО против России154
Наезд на толпу в Москве: врачи рассказали о пострадавших25
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1130
Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни378
Москва — Ереван: смена акцентов107
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение