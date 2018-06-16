Помпео обсудил с главой МИД Канады денуклеаризацию КНДР и торговые вопросы

"Двое лидеров обсудили широкий круг международных вопросов, включая взаимодействие по кризису в Венесуэле и общую приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", — отмечается в документе.

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