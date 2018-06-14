В Венесуэле вице-президентом назначили спикера Национального собрания

"Я назначил вице-президентом молодую женщину, сильную, закаленную, дочь жертвы борьбы за революцию, революционерку, испытанную в тысячах боев — нашу сестру Делси Родригес", — написал президент в Twitter.

Ранее занимавший пост вице-президента Тарек Эль-Аиссами назначен главой министерства промышленности и национального производства.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая, действующий глава государства Николас Мадуро получил 68% голосов избирателей.