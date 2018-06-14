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В Венесуэле вице-президентом назначили спикера Национального собрания
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В Венесуэле вице-президентом назначили спикера Национального собрания 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Венесуэлы Николас Мадуро назначил вице-президентом страны Делси Родригес, возглавлявшую Национальное учредительное собрание.
"Я назначил вице-президентом молодую женщину, сильную, закаленную, дочь жертвы борьбы за революцию, революционерку, испытанную в тысячах боев — нашу сестру Делси Родригес", — написал президент в Twitter.
Ранее занимавший пост вице-президента Тарек Эль-Аиссами назначен главой министерства промышленности и национального производства.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая, действующий глава государства Николас Мадуро получил 68% голосов избирателей.
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