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В Никарагуа возобновили диалог о мире на фоне роста числа протестов
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В Никарагуа возобновили диалог о мире на фоне роста числа протестов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МЕХИКО, 15 июн — РИА Новости. Национальный диалог о мире возобновился в пятницу в Никарагуа без участия президента Даниэля Ортеги и на фоне роста числа погибших в протестах.
По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, которые приводит канал Foro TV, общее число погибших уже превысило 200 человек. Ранее сообщалось о 154 жертвах протестов.
Министр иностранных дел Денис Монкада заявил, что настаивает на немедленном прекращении протестов и заявил о готовности властей привлечь международные институты для сопровождения диалога, передает портал Prensa. При этом пока власти не согласились с привлечением международных экспертов для расследования обстоятельств гибели людей.
Диалог проходит при посредничестве Епископской конференции Никарагуа. Как заявил епископ Матагальпы Роландо Альварес, стороны обсуждают права человека и возможности демократизации страны.
Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.
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