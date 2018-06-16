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В Самару из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ-2018
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В Самару из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ-2018 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
На матч Коста-Рика — Сербия, который состоится 17 июня на стадионе «Самара-Арена», прибыли более 700 футбольных фанатов.
В период проведения Чемпионата мира для бесплатной перевозки болельщиков назначен 71 рейс дополнительных поездов по маршрутам Самара — Москва/Казань/Нижний Новгород/Волгоград/Саранск.
На сегодняшний день болельщиками забронировано около 29 тысяч билетов. Самыми популярными остаются поезда из Москвы. В перевозках задействован новейший подвижной состав, c вагонами, оснащенными всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки.
Для получения права на бесплатный проезд, в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи и оформить паспорт болельщика. Далее необходимо пройти регистрацию на сайте www.tickets.transport2018com и оформить проезд до города, в котором состоится матч.
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