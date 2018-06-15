Национальный дом болельщиков Мексики открылся в Москве

«Хочу поздравить всех мексиканцев с открытием этого замечательного проекта в Москве и с правом проведения чемпионата мира по футболу 2026 г. в Мексике», — сказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев на церемонии открытия.

Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено отметила, что вход в Национальный дом болельщиков будет свободным для всех желающих.

«Для меня и работников посольства большая честь участвовать в открытии проекта «Вкус Мексики» в Москве. Мексика вместе с США Канадой примут чемпионат мира по футболу 2026 г., для нас это большая честь, ведь мы в третий раз примем чемпионат мира по футболу. Посещение этого павильона позволит прочувствовать атмосферу чемпионата мира 2026 г.», — сказала она.

Национальный дом болельщиков Мексики будет работать в течение всего чемпионата мира по футболу-2018. На его территории посетители смогут попробовать национальную кухню и напитки — разнообразные сорта мексиканского пива, коктейли с текилой и мескаль. Кроме того, будут работать две постоянные выставки: Мексиканского музея художественных ремесел и экспозиция коллекций фотографий «Мексика на фотографии».