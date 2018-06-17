Че Гевара: «Я жив и жажду крови»

В ближайшее воскресенье, 17 июня, в 12:15 на Первом канале срочно собираются вместе чужие и родные дню.

Перед вами — времени ровно столько, сколько бы лет ни исполнилось миру, — История жизни легендарного латиноамериканского революционера и команданте Кубинской революции, рассказанная его соратниками и его убийцами. Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, больше известный как Эрнесто Че Гевара, родился в Аргентине в семье архитектора. Его мать возлагала большие надежды на сына. Она настояла, чтобы Эрнесто получил диплом врача, так как это была одна из самых прибыльных профессий в Аргентине. Однако молодой человек выбрал для себя другую судьбу. Его любили женщины, и ненавидели мужчины. Неудачная первая любовь к девушке из высшего аргентинского общества породила в нем ненависть к аристократии. Именно это подтолкнуло его к выбору пути революционера.

Судьба свела Эрнесто с Фиделем Кастро , вместе с которым он отправился на Кубу — делать революцию. Во время легендарной экспедиции «Гранмы» из Мексики на Кубу, из-за тяжелейшего приступа астмы, он три дня почти без сознания валялся в отсеках старенькой яхты и едва не был выброшен за борт, как ненужный балласт. После победы революции он получил кубинское гражданство и множество важных государственных постов, в том числе министра промышленности и директора Национального банка, но… продолжал мечтать о пламени если не мировой, то всеобщей латиноамериканской революции. Оставив на Кубе две семьи, он отправился в Боливию , где, по его мнению, народ нуждался в защите и помощи. Там он и принял свой последний бой.

…Он умер с открытыми глазами. Его бездыханное, почти обнаженное тело в рваных брюках, лежавшее на столе, напоминало всем, кто его видел, Христа на смертном одре. Некоторые крестьяне, приходившие посмотреть на убитого, тайком срезали пряди его волос, а вечером во всех домах селения Ла-Игера зажглись поминальные свечи. Но этот человек никогда не верил в Бога. Наверное, он удивился бы.