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Чили и Аргентина подписали соглашение сотрудничестве в сфере туризма
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Чили и Аргентина подписали соглашение сотрудничестве в сфере туризма 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В рамках подписанного соглашения страны договорились о совместном продвижении с целью привлечения путешественников со всего мира. Особый интерес представляет Азиатский регион как главный поставщик платежеспособных туристов.
Инициаторами достигнутых договоренностей стали министры туризма обеих стран: Моника Залакетт (Чили) и Густаво Сантос (Аргентина). По их словам, основная цель соглашения — «реализация действий в вопросах государственно-частного сотрудничества с четкой целью содействия продвижению и укреплению двусторонних туристических отношений». Также планируется разработка системы интегрированного управления и контроля границ государств для создания условий комфортного транзита туристов и упрощение визовой системы: к примеру, в ближайшем будущем, иностранный турист, получивший визу в Чили, с легкостью сможет попасть и в Аргентину.
Министр туризма Чили Моника Залакетт заявила, что реализация планируемых мероприятий в рамках действия соглашения будет способствовать продвижению обеих стран как привлекательного туристического маршрута на мировой рынке.
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