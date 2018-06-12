Чили и Аргентина подписали соглашение сотрудничестве в сфере туризма

В рамках подписанного соглашения страны договорились о совместном продвижении с целью привлечения путешественников со всего мира. Особый интерес представляет Азиатский регион как главный поставщик платежеспособных туристов.

Инициаторами достигнутых договоренностей стали министры туризма обеих стран: Моника Залакетт ( Чили ) и Густаво Сантос ( Аргентина ). По их словам, основная цель соглашения — «реализация действий в вопросах государственно-частного сотрудничества с четкой целью содействия продвижению и укреплению двусторонних туристических отношений». Также планируется разработка системы интегрированного управления и контроля границ государств для создания условий комфортного транзита туристов и упрощение визовой системы: к примеру, в ближайшем будущем, иностранный турист, получивший визу в Чили, с легкостью сможет попасть и в Аргентину.

Министр туризма Чили Моника Залакетт заявила, что реализация планируемых мероприятий в рамках действия соглашения будет способствовать продвижению обеих стран как привлекательного туристического маршрута на мировой рынке.