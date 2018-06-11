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Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении
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Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 11 июня. Уровень инфляции в Венесуэле в мае 2018 года превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%. Об этом сообщил в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи. Однопалатный парламент страны находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.
"В мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная — 1995,2%, в годовом выражении — 24571%, — сказал Гусман. — Эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока они (правительство Мадуро — прим. корр.) ищут способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев". Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.
Правительство во второй половине апреля в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 млн боливаров.
Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. Только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.
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