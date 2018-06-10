Кубинские активисты начали кампанию по прекращению американского туризма на остров

Лидеры кубинской общины в Майами собрались, чтобы начать кампанию по недопущению туристов на остров, пока он находится под коммунистическим контролем. Кампания «Не помогай» направлена на привлечение внимания к проблеме путем проведения мероприятий и размещения рекламных щитов по всему городу.

"Туризм способствует репрессиям на Кубе ", — сказала Сильвия Ириондо, ведущий член Ассамблеи кубинского сопротивления, которая помогла организовать мероприятие, проведенное в музее Залива Свиней в Маленькой Гаване. «Очень трудно отделить то, что происходит на острове—избиения, ограничения свободы, военные действия против мирной и гражданской демократической оппозиции—от туризма на Кубе.»

По мнению членов Сообщества, любые туристические поездки на Кубу делают путешественника если не преступником, то соучастником, помогающим авторитарному режиму дольше сохранять власть на острове.

Турпоток на Кубу начал расти с 2014 года, когда администрация президента Обамы решилась на ослабление давнего ограничения поездок на Остров свободы. По данным CBS Miami, в 2016 году остров посетили четыре миллиона туристов, что на 13 процентов больше по сравнению с 2015 годом.

Но недавние ограничения, наложенные администрацией Трампа, таинственные звуковые атаки на работников американского посольства и последствия урагана «Ирма» привели к резкому снижению турпотока на Кубу в первой половине 2018 года.

Основатели Cubaone, некоммерческой организации в Майами, которая спонсирует поездки молодых американцев кубинского происхождения на остров, чтобы те могли связаться со своей семьей, культурой и сверстниками, имеют иную точку зрения на проблему посещений Кубы. Не относя себя к кампании «Не помогай», Cubaone избегает финансирования коммунистического режима, но поддерживает развитие частного сектора. По мнению учредителей общества, подобные инициативы «оказывает глубокое положительное влияние на жизнь кубинского народа».