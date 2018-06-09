Партия отбывающего тюремный срок Лулы да Силвы выдвинула его в президенты Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 9 июня. / ТАСС /. Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ) объявила, что официально выдвигает осужденного за коррупцию экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву кандидатом на пост главы государства. Соответствующая торжественная церемония состоялась в пятницу вечером в городе Контажем (штат Минас-Жерайс) в отсутствие самого претендента на высший пост, который отбывает 12-летний тюремный срок в здании Федеральной полиции города Куритиба

В мероприятии, которое транслировалось на странице Лулы да Силвы в Facebook, приняли участие несколько сотен человек. Это руководители и сторонники ПТ, в том числе ее председатель Глейзи Хоффман и экс-президент Бразилии Дилма Руссефф . «Мы, члены ПТ, будем упорны. Поэтому Лула [да Силва] будет зарегистрирован нашим кандидатом 15 августа этого года», — заявила Хоффман во время церемонии.

Параллельно в соцсетях запущен видеоролик, снятый в поддержку экс-президента. В нем показаны кадры опустевших улиц и закрытых учреждений, сделанные во время недавней забастовки дальнобойщиков, и большие скопления сторонников, провожавших Лулу да Силву в тюрьму в апреле этого года. Девизом предвыборной кампании стала фраза «Снова счастливая Бразилия».

Регистрация кандидатов на пост президента Бразилии начнется в августе этого года. Однако, скорее всего, Высший избирательный суд заблокирует кандидатуру Лулы да Силвы. Дело в том, что в соответствии с законодательством Бразилии человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре — согласно соцопросам, за него готовы отдать свои голоса более 30% избирателей.

Арест Лулы да Силвы

7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.

Некоторые бразильские юристы утверждают, что в случае обращения адвокатов политика высшие судебные инстанции могут временно отозвать норму, запрещающую Луле да Силве участвовать в избирательной гонке после обвинительного приговора (что касается пребывания в заключении, то этот факт сам по себе, согласно законодательству Бразилии, не является препятствием для участия в выборах). Однако такой вариант развития событий является маловероятным.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября.