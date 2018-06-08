Отбывающий срок экс-президент Бразилии хочет снова баллотироваться на пост

МЕХИКО , 8 июн — РИА Новости . Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий заключение за коррупцию, намерен зарегистрировать свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих осенью выборах 15 августа, сообщил губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас.

Диас посетил Лулу в месте его заключения в городе Куритиба

"Это будет не просто формальная регистрация, потому что мы считаем, что, основываясь на законе и конституции республики, Лула сохранил свои политические права и может быть избран", — приводит канал Globovision заявление Диаса. По словам губернатора, Лулой движут не личные устремления, а беспокойство за судьбу страны и бразильского народа.

В апреле экс-президент Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. По закону, заключенный не может быть кандидатом.

Сам экс-президент в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение. Ранее Партия трудящихся также сообщала, что Лула остается ее кандидатом на выборах.