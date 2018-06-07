СМИ: в Венесуэле освободили двух менеджеров Chevron, арестованных в апреле

По данным Chevron, ее сотрудники чувствуют себя хорошо и уже встретились со своими семьями. Пока неизвестно, были ли им предъявлены какие-либо обвинения.

После сообщений об аресте двух менеджеров в апреле Chevron начала эвакуацию руководящих сотрудников из Венесуэлы. Сообщалось, что арестованные могут быть обвинены в государственной измене в связи с отказом подписать контракт на поставку деталей из-за завышенной цены и отсутствия конкурирующих предложений.

В прошлом году власти Венесуэлы арестовали в общей сложности несколько десятков сотрудников компаний, связанных с государственной PDVSA по подозрению в коррупции.