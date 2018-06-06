ОАГ приняла резолюцию для приостановки членства Венесуэлы

"Девятнадцатью голосами «за», четырьмя «против» и при 11 воздержавшихся ассамблея ОАГ принимает резолюцию по ситуации в Венесуэле", — говорится в сообщении организации.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы.

Он также назвал последние президентские выборы в Венесуэле «фальшивыми».