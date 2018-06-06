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ОАГ приняла резолюцию для приостановки членства Венесуэлы
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ОАГ приняла резолюцию для приостановки членства Венесуэлы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральная ассамблея стран Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, передает РИА «Новости».
"Девятнадцатью голосами «за», четырьмя «против» и при 11 воздержавшихся ассамблея ОАГ принимает резолюцию по ситуации в Венесуэле", — говорится в сообщении организации.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы.
Он также назвал последние президентские выборы в Венесуэле «фальшивыми».
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не будет принимать участие в саммитах ОАГ.
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