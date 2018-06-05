Мадуро заявил, что Венесуэла в последний раз участвует в заседании ОАГ

ТАСС , 5 июня. Заседание Организации американских государств (ОАГ), которое проходит в Вашингтоне 4-5 июня, станет последним с участием Венесуэлы . Об этом заявил в понедельник президент страны Николас Мадуро на встрече с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы.

"Это последняя генеральная ассамблея ОАГ, на которой присутствует министр иностранных дел Венесуэлы", — цитирует Мадуро сайт телеканала Globovision. — Прошли уже 13 из 24 месяцев, которые надо ждать, чтобы покинуть ОАГ, и мы объявим выходным тот день, когда это произойдет".

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что южноамериканская страна «никогда не вернется» в состав организации, которая с момента своего появления «стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».