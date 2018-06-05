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Мадуро заявил, что Венесуэла в последний раз участвует в заседании ОАГ
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Мадуро заявил, что Венесуэла в последний раз участвует в заседании ОАГ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 июня. Заседание Организации американских государств (ОАГ), которое проходит в Вашингтоне 4-5 июня, станет последним с участием Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник президент страны Николас Мадуро на встрече с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы.
"Это последняя генеральная ассамблея ОАГ, на которой присутствует министр иностранных дел Венесуэлы", — цитирует Мадуро сайт телеканала Globovision. — Прошли уже 13 из 24 месяцев, которые надо ждать, чтобы покинуть ОАГ, и мы объявим выходным тот день, когда это произойдет".
В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что южноамериканская страна «никогда не вернется» в состав организации, которая с момента своего появления «стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».
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