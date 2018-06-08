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В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 135
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В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 135 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Число погибших в ходе массовых акций протеста в Никарагуа достигло 135 человек, приводит в пятницу портал Prensa Libre данные никарагуанского центра по правам человека.
Ранее Межамериканская комиссия по правам человека информировала, что число погибших в протестах составляло 127 человек.
В четверг президент Никарагуа Даниэль Ортега встретился с членами Епископской конференции страны и взял два дня, чтобы обдумать их предложения о демократизации страны.
Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.
В конце мая Епископская конференция Никарагуа объявила об отказе от возобновления прерванного национального диалога о мире. По заявлению священников, диалог не может снова начаться до того момента, пока правительство Никарагуа не прекратит репрессии по отношению к своему народу, выступающему с мирными протестами.
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