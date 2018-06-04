Мексика открывает в Москве постоянный центр бизнеса

По словам гендиректора центра Америко Аляторре, на постоянный основе центр начнет работать с 11 июня.

Он также добавил, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».

России. Аляторре назвал данный проект самым важным в истории торговых отношений Мексики

Ранее сообщалось, что Россия предложила Мексике свои наработки для шельфовой добычи.