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Помпео и глава МИД Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле
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Помпео и глава МИД Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунесом. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
"Стороны обсудили то, как можно наилучшим образом противодействовать усугубляющейся ситуации в Венесуэле, особенно в свете не заслуживающих доверия выборов 20 мая", — говорится в сообщении.
Ранее Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы.
Он также назвал последние президентские выборы в Венесуэле «фальшивыми».
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не будет принимать участие в саммитах ОАГ.
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