Помпео и глава МИД Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунесом. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Стороны обсудили то, как можно наилучшим образом противодействовать усугубляющейся ситуации в Венесуэле , особенно в свете не заслуживающих доверия выборов 20 мая", — говорится в сообщении.

Ранее Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы.

Он также назвал последние президентские выборы в Венесуэле «фальшивыми».