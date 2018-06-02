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На Кубе под контролем Рауля Кастро начали переписывать конституцию
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На Кубе под контролем Рауля Кастро начали переписывать конституцию 

Newsru.com 26 минут назад
Фото: Newsru.com
В субботу на Кубе начался процесс реформирования конституции. Отвечать за подготовку проекта нового основного закона страны будет специальная депутатская комиссия, одобренная Национальной ассамблеи народной власти. Возглавил комиссию первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, передает ТАСС.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель, ставший заместителем Кастро в комиссии по реформированию конституции, отметил, что со времени принятия нынешнего основного закона прошло более 40 лет и «исторические реалии изменились».
В чем именно будет заключаться реформа, Диас-Канель не уточнил. В то же время он подчеркнул, что в новой конституции по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.
Предполагается, что готовый проект конституции будет сначала представлен на рассмотрение Национальной ассамблеи, а затем вынесен на референдум.
Напомним, Мигель Диас-Канель
сменил
86-летнего Рауля Кастро на высшем государственном посту в апреле этого года. С 2013 года Диас-Канель был первым заместителем председателя Госсовета и Совета министров Кубы, то есть вторым лицом в кубинской властной иерархии.
Тогда же стало известно, что Рауль Кастро как минимум до 2021 года останется во главе Компартии Кубы — единственной официальной политической организации в стране — и, таким образом, продолжит оказывать огромное влияние на процесс принятия решений.
Мигель Диас-Канель сразу после избрания объявил, что внешняя политика островного государства не претерпит изменений. «Куба не поступится своим суверенитетом и независимостью, не будет обсуждать свои принципы и не пойдет на уступки под давлением и угрозами», — подчеркнул он.
Кастро, в свою очередь, сообщил о намерении заняться разработкой новой конституции. Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. В 1992 и 2002 годах в нее вносились изменения. Так, например, с 1992 года Куба считает себя светским, а не атеистическим государством.
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