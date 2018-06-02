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Аргентина возобновит поиски подлодки «Сан-Хуан»
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СМИ: Аргентина может возобновить поиски подлодки «Сан-Хуан» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com © Claudio Santisteban
Правительство Аргентины приняло решение продолжить поиски пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».
По данным СМИ, поисками может заняться компания Igeotest Geosciences.
«Теперь у компаний, которые представляли свои предложения, есть пять дней, чтобы выдвинуть возражения. Как только этот период закончится, мы подпишем контракт для того, чтобы как можно скорее начать поиски», — сказал министр обороны Аргентины Оскар Агуад.
Отмечается, что поиски могут возобновиться уже в середине июля. Для этого планируется применить беспилотный подводный аппарат.
В феврале власти Аргентины объявили награду в размере $4,9 млн за информацию, которая поможет найти пропавшую в ноябре подводную лодку «Сан-Хуан».
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