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Президент Бразилии назначил финдиректора Petrobras Ивана Монтейру главой компании — Globo
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Президент Бразилии назначил финдиректора Petrobras Ивана Монтейру главой компании — Globo 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 2 июн /ПРАЙМ/. Президент Бразилии Мишел Темер объявил о назначении бывшего финдиректора Petrobras Ивана Монтейру главой компании, сообщил портал Globo.
При этом Темер заявил, что ценовая политика компании останется неизменной, а он не намерен допускать вмешательства в ценовую политику компании.
Генеральный директор Petrobras Педру Паренте в пятницу подал в отставку после протестов водителей-дальнобойщиков и нефтяников, недовольных ценами на топливо.
"Иван Монтейру будет рекомендован Совету директоров в качестве президента Petrobras. Еще раз подтверждаю приверженность правительства восстановлению и финансовому оздоровлению компании, как это было сделано за эти два года ", — сказал президент.
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