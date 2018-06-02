Президент Бразилии назначил финдиректора Petrobras Ивана Монтейру главой компании — Globo

МЕХИКО , 2 июн /ПРАЙМ/. Президент Бразилии Мишел Темер объявил о назначении бывшего финдиректора Petrobras Ивана Монтейру главой компании, сообщил портал Globo.

При этом Темер заявил, что ценовая политика компании останется неизменной, а он не намерен допускать вмешательства в ценовую политику компании.

Генеральный директор Petrobras Педру Паренте в пятницу подал в отставку после протестов водителей-дальнобойщиков и нефтяников, недовольных ценами на топливо.

"Иван Монтейру будет рекомендован Совету директоров в качестве президента Petrobras. Еще раз подтверждаю приверженность правительства восстановлению и финансовому оздоровлению компании, как это было сделано за эти два года ", — сказал президент.