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Reuters: метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги для билетов
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Reuters: метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги для билетов 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 1 июня. Метрополитен венесуэльской столицы Каракаса начал перевозить пассажиров бесплатно. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, это связано с отсутствием бумаги для изготовления проездных документов.
По его данным, сотрудники 53 столичных станций получили распоряжение открыть турникеты для всех желающих после того, как запасы билетов, которыми они располагают, будут исчерпаны.
"Люди путешествуют бесплатно из-за отсутствия сырья для билетов", — приводит агентство слова одного из источников.
Агентство отмечает, что используемое для производства проездных документов сырье Венесуэла закупает за границей. Однако, в условиях экономического кризиса, правительство страны уже больше года не выделяло средства на импорт соответствующих материалов.
Как пишет Reuters, ни министерство связи и информации Боливарианской Республики, ни метрополитен Каракаса ситуацию не прокомментировал.
Ежедневно метро Каракаса пользуются более 2 млн человек.
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