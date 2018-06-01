СМИ: в Мексике с начала кампании по выборам президента убиты 105 политиков

ТАСС , 1 июня. Более 100 политиков убиты в Мексике с сентября прошлого года, когда стартовала кампания по выборам президента страны, намеченных на 1 июля. Об этом сообщило в четверг Венесуэльское агентство новостей со ссылкой на данные аналитической фирмы Etellekt, представившей доклад о политическом насилии в республике во время предвыборного процесса.

"С того момента, как началась подготовка к избирательному процессу, и до 31 мая 2018 года произошло 105 убийств политиков и кандидатов [на избирательные посты]… Из них 28 собирались выдвинуть свои кандидатуры на разные посты, а 10 — были уже зарегистрированными кандидатами", — говорится в докладе. В нем также подчеркивается, что в рамках предвыборной гонки в адрес 117 политиков поступали угрозы.

Последним случаем расправы над политиками в Мексике стала вылазка неизвестных преступников на территории юго-западного штата Герреро . В четверг они застрелили претендента на пост главы администрации муниципии Сан-Маркос Родриго Саладу, представлявшего правящую Институционно-революционную партию.

Как отмечают эксперты Etellekt, обстоятельства большинства убийств политиков в Мексике во время предвыборной гонки указывают на то, что они были совершены организованной преступностью. По свидетельству очевидцев, часть расправ устраивали члены вооруженных банд, а тела некоторых из жертв политического насилия находили со следами пыток.

В середине марта Организация американских государств выразила крайнюю озабоченность в связи с расправами над политиками во время подготовки к выборам в Мексике. Генеральный секретарь этой организации Луис Альмагро назвал происходящее в стране «абсолютно неприемлемым».

Мексика 1 июля изберет президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента. Кроме того, в стране пройдут выборы губернаторов и глав муниципалитетов.