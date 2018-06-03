Власти Венесуэлы освободили еще 40 задержанных оппозиционеров

ТАСС , 3 июня. Власти Венесуэлы освободили из-под стражи вторую группу задержанных оппозиционеров, в которую вошли 40 человек. Об этом сообщил в субботу генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

"Это новый этап, который продолжится на следующей неделе", — приводит его слова агентство Agencia Venezolana de Noticias. В пятницу председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что власти республики начали отпускать из-под стражи первую группу задержанных за «политическое насилие». Позднее Верховный суд республики обнародовал список освобожденных, в который входят 39 человек.

После своего переизбрания 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Конституционной ассамблее с предложением выпустить некоторых оппозиционеров ради национального примирения. По оценкам неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», в республике под стражей находятся более 300 политических противников исполнительной власти.

В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи участников демонстраций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы. Поводом для протестов послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем его политических противников.