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Верховный суд Венесуэлы постановил освободить 39 осужденных оппозиционеров
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Верховный суд Венесуэлы постановил освободить 39 осужденных оппозиционеров 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 1 июня. Не менее 39 осужденных венесуэльских оппозиционеров в ближайшее время выйдут на свободу по решению Верховного суда страны. Это следует из обнародованного в пятницу заявления высшей судебной инстанции Боливарианской Республики.
"Для этой группы людей, задержанных c 2014 года по 2018 год, были одобрены следующие меры: полное освобождение, запрет на выезд из страны, альтернативные формы отбывания наказания", — говорится в документе. В список тех, кто окажется на свободе, вошел бывший глава муниципалитета Сан-Кристобаль в штате Тачира Даниэль Себальос. Его обязали каждые 30 дней лично появляться в полиции и запретили выезд из страны.
После своего переизбрания 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Конституционной ассамблее с предложением выпустить некоторых оппозиционеров ради национального примирения. По оценкам неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», в республике под стражей находятся более 350 политических противников исполнительной власти.
В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тысяч были арестованы. Поводом для протестов послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем его политических противников.
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