Лидер Венесуэлы предложил освободить задержанных оппозиционеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал освободить задержанных оппозиционеров. «Это станет свидетельством позитивного результата переговоров, которые были проведены в интересах венесуэльского народа», — заявила глава штата Тачира Лайди Гомес.

ТАСС напоминает, что с предложением выпустить политических противников к Конституционной ассамблее обратился лидер страны после победы на выборах 20 мая. Сейчас под стражей находятся более 200 человек, выступающих против действующей власти.

В прошлом году в ходе антиправительственных демонстраций погибли не менее 120 человек, свыше 5 тысяч были арестованы. Поводом для протестов стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента.