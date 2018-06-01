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Лидер Венесуэлы предложил освободить задержанных оппозиционеров
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Лидер Венесуэлы предложил освободить задержанных оппозиционеров 

Российская Газета 12 минут назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал освободить задержанных оппозиционеров. «Это станет свидетельством позитивного результата переговоров, которые были проведены в интересах венесуэльского народа», — заявила глава штата Тачира Лайди Гомес.
ТАСС напоминает, что с предложением выпустить политических противников к Конституционной ассамблее обратился лидер страны после победы на выборах 20 мая. Сейчас под стражей находятся более 200 человек, выступающих против действующей власти.
В прошлом году в ходе антиправительственных демонстраций погибли не менее 120 человек, свыше 5 тысяч были арестованы. Поводом для протестов стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента.
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