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Власти Венесуэлы освободили новую группу политических заключенных
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Власти Венесуэлы освободили новую группу политических заключенных 

Газета.Ru 1 час назад
Правительство Венесуэлы освободило еще одну группу политических заключенных. Об этом сообщает El Universal.
По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, 3 июня на свободу вышли 40 заключенных.
Он также добавил, что в ближайшее время освобождение политических заключенных в Венесуэле будет продолжено.
Ранее глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приступили к освобождению первой группы политических заключенных.
Как отмечалось, все заключенные были задержаны в 2014–2017 годах за участие в массовых уличных протестах.
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