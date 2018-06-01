Мадуро согласился освободить политических заключенных

Встреча прошла в президентском дворце «Мирафлорес» в Каракасе.

"Ответ президента был таков, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", — заявила Гомес в эфире государственного телевидения.

После выборов президента 20 мая, на которых вновь победил Мадуро, глава Венесуэлы заявил, что будет добиваться освобождения оппозиционеров, которые были осуждены или задержаны за «политическое насилие». В штате Сулия уже вышли на свободу около 20 человек.