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Мадуро согласился освободить политических заключенных
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Мадуро согласился освободить политических заключенных 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Договоренность об освобождении политических заключенных в течение суток была достигнута в четверг на встрече президента Венесуэлы Николаса Мадуро с четырьмя губернаторами от оппозиции, сообщила одна из участниц встречи, глава штата Тачира Лейди Гомес.
Встреча прошла в президентском дворце «Мирафлорес» в Каракасе.
"Ответ президента был таков, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", — заявила Гомес в эфире государственного телевидения.
После выборов президента 20 мая, на которых вновь победил Мадуро, глава Венесуэлы заявил, что будет добиваться освобождения оппозиционеров, которые были осуждены или задержаны за «политическое насилие». В штате Сулия уже вышли на свободу около 20 человек.
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